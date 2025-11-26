חילופי מאמנים. אם לא יקרה דבר בלתי צפוי, אולי עוד הערב (רביעי) תודיע מכבי על פיטוריו של מאמנה בשלוש השנים האחרונות, עודד קטש.

זה כבר זמן רב שבהנהלת הצהובים מת"א מנסים להטיל את האשמה על מצבה של הקבוצה על המאמן ושחקן העבר של המועדון. רק בשבוע האחרון ניצל קטש מפיטורים כאשר ניצח את הפועל חולון במשחק הליגה האחרון.

הערב, כשהוא עם הגב אל הקיר ניצב קטש מול קבוצה שבעצמה נפרדה ממאמן וותיק ועתיר ניסיון בדמותו של אטורה מסינה האגדי, כשאירח באולם פיוניר שבבלגרד, האולם "הביתי" הזמני של מכבי באירופה, את מילאנו האיטלקית החבולה והחלשה.

גם מחצית ראשונה אדירה של לוני ווקר שקלע 19 נקודות לא הספיק לקטש ושחקניו בכדי לנצח, כשזה נאלץ בין היתר להסתדר ללא ג'יילן הורד החולה ו-ג'ף דאוטין וטי ג'יי ליף הפצועים.

כשבמחצית השניה ההגנה המשיכה להיראות רע מאוד וההתקפה כבר לא עבדה, הבור הלך והעמיק, ההפרש הלך וגדל ופרידה היא רק עניין של זמן אחרי עוד תבוסה קשה ויכולת חלשה מדי.

זה נגמר עם 102:88 לזכות האיטלקים שעולים למאזן חיובי ומורידים את מכבי עמוק לתחתית טבלת היורוליג, הכי רחוק מהיריבה העירונית המושבעת והמרה הפועל ת"א שבמקום הראשון במפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי, מפעל היורוליג.

קטש, שלפני שלוש שנים, בדצמבר 2022 ניצל מפיטורים בזכות ניצחון על מילאנו בתוצאה 77:71 בחוץ, בעונה שהסתיימה כפסע מהעפלה לפלייאוף היורוליג, צפוי לסיים בקרוב מאוד את דרכו כמאמן מכבי ת"א.