דובר צה"ל מסר כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר אתמול (ג') את גרף הלחימה הצה"לי לשנת 2026, והמסמך הופץ היום (ד') לכלל יחידות צה"ל.

הגרף גובש בהתאם ללקחי המלחמה ובמסגרת תפיסה חדשה של הגנה, כוננות ומוכנות, והוא כולל את כלל המשימות, האימונים, התרגילים, הכשירויות, האמצעים והמשאבים לשנה הקרובה.

מטרת הגרף היא לספק שקיפות ובהירות למפקדים ולמשרתים בסדיר ובמערך המילואים, ולאפשר תכנון וגמישות ברמה השנתית.

על פי התוכנית, יושם דגש על קיום ההכשרות כסדרן, וכלל היחידות הסדירות עתידות לעבור אימון ייעודי של מספר שבועות במהלך השנה.

באשר להפעלת מערך המילואים, הגרף קובע כי יועלו ימי האימון לטובת חיזוק הכשירות, לצד צמצום ימי המשימה. משרתי המילואים צפויים לבצע כשישה שבועות של ימי משימה בשנת 2026, לא כולל ימי אימון והתארגנות.

משרתי המילואים יבצעו כ-60 ימים בסך הכול.