יש עתיד. שער אחד בלבד הספיק לקבוצת הנוער של מכבי חיפה לעשות צעד משמעותי וגדול בדרך להישג שיא עבור המועדון הירוק מהכרמל - שלב 32 הגדולות בליגת האלופות לנוער.

אחרי הישגי שיא של הכדורגל הישראלי בגילאי הנוער, עם הגעתה של נבחרת הנוער למקום הרביעי בעולם במונדיאליטו לפני שנתיים וזכיה בתואר סגנית אלופת אירופה, הכדורגל הישראלי ממשיך לספק הישג בגילאי הנוער כאשר הפעם זו קבוצת הנוער של מכבי חיפה שעושה זאת.

בעוד קבוצת הבוגרים של המועדון הירוק מהכרמל חווה את אחת מהעונות הרעות ביותר בתולדותיה, בטח בשנים האחרונות, קבוצת הנוער של המועדון מסבה לאוהדים הרבים גאווה ותקווה.

הערב (רביעי) שער של ניב גבאי בדקה ה-50, הספיק בכדי להכניע את נאנט הצרפתית במשחק הראשון מבין שניים במסגרת פלייאוף ליגת האלופות, משחק שהתקיים בהונגריה, אצטדיונה "הביתי" הזמני של חיפה במשחקיה באירופה.

אם זה יספיק גם בשביל משחק הגומלין בשבוע הבא, חיפה תעפיל לשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות ותצטרף אל 22 הקבוצות שכבר הבטיחו את מקומן בשלב הבא. בדרך להישג שיא נוסף בכדורגל הישראלי?