שני אנשי המשמר הלאומי של ארצות הברית נורו הערב (רביעי) למוות בסמוך לבית הלבן בוושינגטון הבירה.

דוברת הבית הלבן מסרה כי הנשיא דונלד טראמפ עודכן בפרטי הירי, וכי הוטל עוצר על מתחם הבית הלבן בעקבות האירוע.

טראמפ שהה באותה עת במגרש הגולף שלו בווסט פאלם ביץ', פלורידה.

השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם מסרה כי רשויות אכיפת החוק פועלות לאסוף מידע. לפחות מסוק אחד נראה נוחת ב-Mall, השדרה המרכזית של וושינגטון.

בהודעה שפרסם טראמפ לאחר האירוע נכתב, "החיה שירתה בשני אנשי המשמר הלאומי, ששניהם פצועים אנושות וכעת מאושפזים בשני בתי חולים נפרדים, גם היא פצועה קשה, אך ללא קשר לכך, היא תשלם מחיר כבד מאוד".

לדבריו, "אלוהים יברך את המשמר הלאומי הגדול שלנו, ואת כל הצבא ואכיפת החוק שלנו. אלה באמת אנשים גדולים. אני, כנשיא ארצות הברית, וכל מי שקשור למשרד הנשיאות, איתכם".