חברת הכנסת מירב בן ארי (יש עתיד) מבקרת את התנהלותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שבחר שלא להגיע ולא שלח שליחים לדיון המיוחד שניהלה סביב היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.

"אין לי שום עימות איתו. קיימתי דיון מקצועי והוא אמור לשלוח נציגים. זה השיעור הראשון בהפרדת רשויות. הכנסת אמורה לפקח על עבודת הממשלה, וביום המיוחד לציון המאבק באלימות נגד נשים הכנסת עשתה דיון מקצועי על הפיקוח האלקטרוני, חוק שהוא העביר, וכל מה שביקשנו הוא שיהיו נציגים של המשטרה, שב"ס והמשרד לביטחון לאומי. בתוך כל זה הוא החליט שהוא לא שולח ואחר כך כששאלנו למה, הוא אמר שהוא בסיור של שדולה", אומרת בן ארי ומציינת כי בסיורי שדולה אין מקום להיבט המקצועי, בוודאי לא של השב"ס והמשטרה.

"זה ההסבר שלך? זה התירוץ שלך? ואתה קורא לי קשקשנית? מה השטויות האלה?", היא תוהה ומוסיפה: "כל האירוע הזה הוא לא מירב ולא איתמר ולא מירב כהן. המציאות היא שבכל תשעה ימים נרצחת אישה, יש אלימות כלכלית, פיזית ומינית נגד נשים, תבוא ותשלח את הנציגים שלך. היינו מכבדים אותם", היא אומרת וקובעת כי נוכחות אנשי המקצוע היא חלק ממחויבותו של השר לתת דין וחשבון לציבור דרך הכנסת.

בן ארי דוחה את טענתו של השר בן גביר שלכל המלינים נגדו לא הפריע כאשר ביזו את חברת הכנסת לימור סון הר מלך על כיסוי ראשה ולא כאשר תקפו את הדר מוכתר או פגעו בבתה של חברת הכנסת טלי גוטליב. לדברי בן ארי אין מקום לדיון הפרסונאלי ומדובר בחובה לתת תשובות בסוגיית האלימות נגד נשים בישראל.

באשר לסוגיה עצמה אומרת חברת הכנסת בן ארי כי הטענות כלפי המשרד לביטחון לאומי נוגעות לאבדן המשילות והריבונות לאחר מה שהיא מגדירה כקמפיין שלם שהוביל השר בן גביר "והכול מתפוצץ לאזרחי ישראל בפנים". היא מתארת את המציאות המופקרת בצפון ובדרום ואף בערי המרכז. "אלה דברים שלא היו. בתקופה שלנו הוא היה מגיע לכל זירה ועושה קמפיין שלם על איך שהמדינה מופקרת, וכאן יש איבוד שליטה לחלוטין, כנופיות עושות מה שהן רוצות כי יש כאן שר כושל עם אפס מדיניות שלא מבין שום דבר בביטחון אישי וחושב שהמשטרה והשב"כ שייכים לאימא שלו".

עוד מלינה חברת הכנסת בן ארי על תפקוד הכנסת, אותה היא רואה כאסקופה נדרסת של הממשלה, כאשר ועדות אינן מתפקדות וחלקן אינן קיימות בגלל התפטרות חברי הכנסת של ש"ס. "ביום שני, יום של חקיקה ממשלתית למען הציבור, מה שהם העבירו זה חוק אחד שממנה את חיים כץ לשר בנוסף לשני התיקים שיש לו, וחוק שמעביר סמכויות לביבי. כל אזרח צריך לשאול את עצמו מה ממשלת ישראל ומה כנסת ישראל עשתה בשבילי השבוע. כלום".

בהתייחס לבחירות המתקרבות אומרת בן ארי כי היא מייחלת שהבחירות יגיעו מוקדם ככל הניתן, ובאשר להתארגנות מחנה השמאל היא מבהירה כי "זה לא יהיה 2022. לא ניתן שהמחנה שלנו יפסיד קולות. נעשה הכול, וגם אני באופן אישי עובדת על זה, כדי שיהיו איחודים בתוך הגוש שלנו וכדי שלא נאבד קולות".