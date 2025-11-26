הבחירות לוועידת הליכוד שנערכו אתמול (שלישי) בסניף בנימין הסתיימו בניצחון מובהק לרשימה המאוחדת - קואליציה רחבה הכוללת את ח"כ אביחי בוארון, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, פורום לאומי יהודי בראשות שלמה פייג, והמטה הלאומי בליכוד בראשות שבח שטרן וישי מרלינג.

הרשימה המאוחדת גברה על רשימתו של ח"כ עמית הלוי, וזכתה ל-75 מתוך 95 הצירים שייצגו את הסניף בוועידת הליכוד ובמרכז המפלגה. הלוי קיבל 20 צירים בלבד.

בבחירות בבנימין היו זכאים להצביע 1,800 מתפקדים, ושיעור ההצבעה עמד על 41% - נתון גבוה ביחס למזג האוויר הסוער והמרחקים הגדולים בין יישובי האזור. יום הבחירות התאפיין באווירה מתוחה, עימותים פוליטיים וניסיונות אינטנסיביים של פעילים משני הצדדים לגייס קולות. עם זאת, פערים בין מועמדים בתוך הרשימות עדיין נבחנים, ולכן לא פורסמו תוצאות אישיות סופיות.

ח"כ בוארון מסר: "תושבי בנימין הוכיחו שוב שהם יודעים להתאחד סביב ערכי ההתיישבות והציונות. נלחמנו על הדרך ועל האחדות - והציבור אמר את דברו. אני מודה לכל הפעילים שטרחו מהבוקר ועד הלילה, ומבטיח שנמשיך לפעול יחד למען ההתיישבות, ביטחון ישראל וכלל ערכינו הלאומיים".

גנץ הוסיף: "זהו יום חשוב לבנימין. האחדות ניצחה, והציבור בחר בעשייה, ביציבות ובהמשך ההובלה שלנו בזירה הלאומית. אני מודה לשותפים לרשימה ולכל מי שהצביע ונתן אמון. מכאן אנחנו ממשיכים קדימה - בעשייה למען כל יישובי בנימין ולמען ארץ ישראל כולה".

שלמה פייג ציין: "החיבורים שנעשו בבנימין הוכיחו את עצמם. הציבור רצה הנהגה שמחברת בין ההתיישבות הצעירה לוותיקה, ובין הפעילים בשטח לבין הדרג המדיני. נמשיך לעבוד יחד, לייצג נאמנה את סניף בנימין ולהביא את הקול הערכי וההתיישבותי לכל מוסדות הליכוד, אנו מודים לכל השותפים ובפרט לחברי פורום לאומי יהודי בוחרי הקלפי במצפה יריחו שהוכיחו שוב אחדות גדולה שהביאה להשיג המשמעותי הזה".

שטרן אמר: "המטה הלאומי בליכוד פעל וימשיך לפעול למען עם ישראל וארץ ישראל כפי שעשה מאז הקמתו. אני קורא לנבחרים מכלל הקבוצות לפעול יחד כסניף מגובש ומלוכד למען ההתיישבות והמשימות הלאומיות".

אחיה פרנסיס, שרשימתו למועצת הסניף ניצחה, סיכם: "הציבור בחר מנהיגות ראויה לבנימין. המשימה שלנו כעת היא להחיות את הסניף המקומי ולהגדיל את מספר החברים בו. נפעל כולנו יחד להשגת המטרות הלאומיות של כולנו".