יום אחרי הניצחון הכמעט סנסציוני של צ'לסי על ברצלונה במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות, עם 0:3 מהדהד, הערב (רביעי) משחקי מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה כבר שברו שיאים היסטוריים, חלקם בני עשרות שנים.

מבול של שערים היו הערב במחזור המשחקים החמישי של המפעל היוקרתי כאשר בין היתר אלופת אירופה, פאריס סן ז'רמן הצליחה להתאושש ולהפוך פיגור מול טוטנהאם לניצחון בתוצאה 3:5. ובכל זאת, החדשות הגדולות הגיעה מקבוצה גדולה אחרת, ולאו דווקא מדובר בחדשות חיוביות.

אלופת אנגליה, ליברפול שהפסידה בשני משחקים רצופים, קיוותה להתאושש מול יריבה חלשה וקטנה בדמותה של פ.ס.וו איינדהובן ההולנדית, אך תקוות לחוד ומציאות לחוד ונדמה כי דווקא המשחק הערב מול ההולנדים הוא קו פרשת המים שיגרום לזעזוע גדול אצל האלופה האנגלית.

ליברפול הפסידה הערב בתוצאה 1:3, במה שהיה למשחק השלישי ברציפות בו היא סופגת שלושה שערים, דבר שלא קרה מאז ספטמבר 1992 - לפני יותר מ-33 שנים.

בדומה לאלופת צרפת ואירופה פאריס, גם שיאנית הזכיות במפעל האירופי היוקרתי, ריאל מדריד התקשתה מול יריבה מהדרג הני בדמותה של אולימפיאקוס היוונית. למזלה, יש לה שחקן אחד מעל כולם, החלוץ הפנומנלי קיליאן אמבפה.

עם שלושער מהיר שכבש בתוך 6 דקות, הוביל אמבפה את ריאל לבדו מפיגור ליתרון כשכבש שלושה שערים רצופים בדקות ה-22, 24 וה-29.

בהמשך הוסיף אמבפה שער אישי נוסף, רביעי במספר כזה שעשה עבורו היסטוריה כשזוהי הרביעייה הראשונה שהוא כובש בליגת האלופות ומצטרף לשורה מבטיחה של אגדות כדורגל שעשו זאת קודם לפניו במדי הקבוצה ממדריד: אלפרדו די סטפנו, פרנץ פושקאש וכריסטיאנו רונאלדו.

אמבפה הוא השחקן הצרפתי השני שכובש רביעיית שערים בליגת האלופות והשחקן השני עם שלושער הכי מהיר במפעל - רק מוחמד סלאח עשה זאת מהר יותר ממנו, כחצי דקה פחות כשעשה זאת מול ריינג'רס הסקוטית ב-2022.

אמבפה כבר עם 22 שערים העונה ב-18 משחקים בכל המסגרות. אשתקד כבש 44 שערים ב-59 משחקים. בדרך להיסטוריה נוספת?

מי שנותרה מושלמת במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, היא מוליכת הליגה האנגלית, ארסנל.

התותחנים מלונדון ניצחו גם את באיירן מינכן הגרמנית, עם 1:3 מרשים כאשר דווקא על ההיסטוריה במשחק הערב היה אחראי שחקנה של האורחת מגרמניה, לנארט קארל בן ה-17.

אחרי שכבש במחזור שעבר שער בכורה בליגת האלופות, שהפך אותו לשחקן הצעיר ביותר שכבש באלופות במדי באיירן. היום, עם השער השני שלו, הוא הפך לשחקן השני הצעיר ביותר שכובש עבור באיירן.

סך הכל נכבשו 64 שערים בצמד הערבים של ליגת האלופות היום ואתמול, מרחק של שלושה שערים מהשיא הנוכחי בצ'מפיונס. הערב, נכבשו 42 שערים ב-9 משחקים, שער אחד פחות מה-21 בחודש אוקטובר האחרון, אז נכבשו 43 שערים ב-9 משחקים שנערכו בערב אחד.