העיתונאי מנחם פינס, שפעל לאורך קרוב לשני עשורים במערכת השבועון החרדי 'משפחה', נפרד מקוראיו בטור אישי שפורסם השבוע. פינס, שחתום על שורת טורים ומדורים בעלי גוון תורני ורגשי, חשף בטור את הרקע לעזיבתו, תוך שיתוף בהתלבטויות אישיות ובהשפעתו של העורך הראשי לשעבר, הרב משה גרילק זצ"ל, על דרכו.

לדבריו, כבר בלילה ההוא שבו נשאר לבד עם העורך הראשי, הרגיש שזו השעה להודיע על הפסקת הכתיבה. "הסברתי לו, שההליכה הזו מבית המדרש ישירות אל כתיבת משהו שיפורסם בעיתון, מרגישה לי לפעמים כמו תאונה", כתב. פינס הוסיף כי חש שלערבב בין עולמות הלימוד לעולם הכתיבה הוא אתגר שלא תמיד מתאים לבית המדרש או לדרישות המקצועיות של כתיבה.

במענה לכך, סיפר פינס כי הרב גרילק זצ"ל קטע את דבריו ואמר, "עכשיו הסברת היטב למה אסור לך לעזוב את זה, מי בדיוק אתה רוצה שיכתוב אם לא כאלה שכותבים כשהקולות מבית המדרש עוד באוזן שלהם?".

פינס מתאר את השנים הרבות שעברו עליו בתוך מערכת שמכבדת את המילה הכתובה, עם קפדנות לשונית ותחושת שליחות ברורה. "לפעמים, רואה הקורא מולו כמות טקסטים שהוא בטוח שהם בגדר 'שגר ושכח', ואין לו שמץ של מושג כמה מדורים ותחנות הם עברו בדקדוק רב עד להגעתם לידיו", כתב, והביע את תודתו לעורכים, למגיהים ולשאר בעלי התפקידים שפעלו עמו לאורך השנים.

בטורו המרגש התייחס גם לכוחן של מילים והשפעתן הבלתי צפויה: "לעולם אינך יודע מי יקרא וכיצד יקרא, ואז מגיעות ההפתעות, ואתה נדהם לגלות איך ישנו ציבור קוראים שמאמץ את הדברים, ויותר מכך, שמרגיש את הדברים".

את דבריו חתם בברכה למערכת ולעיתון: "ביציאתי זו, אברך כמשמר היוצא למשמר הקיים, 'מי ששכן את שמו במקום הזה הוא ימשיך להשכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום ורעות'".