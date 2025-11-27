הרב עו"ד אלדד יונה הודיע כי הגיש מועמדות לתפקיד רב העיר הוד השרון. הרב יונה, מוסמך לרבנות עיר ובעל תארים אקדמיים בפסיכולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין־לאומיים, מחזיק גם בתואר שני במדעי המשפט ותעודת הוראה. בוגר ישיבות מרכז הרב, כסא רחמים, כולל בר אילן ולשעבר סגן חתן התנ"ך הארצי לבתי ספר דתיים.

במהלך שמונה השנים האחרונות הוא עומד בראש בית מדרש דיגיטלי בפייסבוק, בו משתתפים אלפי אנשים מכלל המגזרים: חרדים ודתיים־לאומיים, שמרנים וליברלים, תומכים ומתנגדים לעלייה להר הבית, מסורתיים וחילוניים.

"המוטו שצריך לעבוד את הקב"ה מתוך אחדות כלל ישראלית ושמגזריות מתבדלת זו מילה נרדפת ל'לא תתגודדו'", הוא אומר.

עוד קודם לכן שימש הרב יונה רב קהילה, העביר שיעורים בפורמטים מגוונים, ולקח חלק בפעילויות הידברות בין דתיים לחילוניים. הוא גם שימש כחבר מועצת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ונטל חלק בתוכניות חינוכיות במוסדות שונים.

בנימוקיו למועמדות כתב, "המטרה היא לעבוד את הקב"ה באמת. זה מכיל הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו. דאגה לאחדות ולכך שכל חלקי האוכלוסייה ירגישו בנוח מול הרב היא חלק מהותי בתפקידו של הרב ובשליחותו, גם ציבורית וגם כלפי שמיא".

עוד הוסיף, "כאשר יחסי האנוש טובים, האחר יכבד גם את עמידתך על עקרונותיך כרב. כי בסוף בני אדם, כל בני האדם, מכבדים בתוך תוכם ערכיות אם היא באה ממקום חברותי ואמיתי".

לדבריו, האווירה בבית המדרש שייסד משקפת את גישתו: "חרדים וציונים דתיים, שמרנים וליברלים, עולי הר הבית ומתנגדים מתדיינים בכבוד - כי כשהצד השני חש אווירת כבוד, הוא מגיב באופן דומה".

הרב יונה מצטרף לרשימת מועמדים שהגישו עצמם לתפקיד, ביניהם מועמד ש"ס הרב ארז אלחרר ראש חבורה ב'יחווה דעת', הרב אליעזר גלינסקי ר"מ במרכז האקדמי לב ובעל כושר לדיינות והרב יוגב כהן שכיהן כרב קהילה בלונדון וכראש הישיבה התיכונית בהר ברכה.