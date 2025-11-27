תת אלוף יאיר וולנסקי התמנה למבקר מערכת הביטחון. אביו הוא מראשי ישיבת הר המור. שומו שמים! סערה . אספר משהו על אביו.

לפני כמה עשרות שנים שרתי כרב המועצה המקומית קצרין. בין הרופאים במקום היה גם אחד רחוק ממני בדעותיו. אולם הייתה בינינו ידידות של אנשי מקום. הוא נקרא למילואים בלבנון. כששב, ראה צורך לספר לי: נקראתי לטפל בפצוע.

כשהגעתי מצאתי אותו מטופל על ידי חובש צבאי. לא חוויתי לפני כן בחובש המטפל בפצוע באופן כה רגיש וכה מקצועי! הוסיף והוסיף דברי התפעלות מאותו חובש. קוראים לו עודד וולנסקי אמר. נו, חשבתי מה הפלא. היום הוא מן המלמדים בישיבת הר המור, מוכר בכינויו "רב עוידד". מוכי השנאה והדעות הקדומות מבקשים לפסול את בנו בגללו.

חיפוש באינטרנט אודות הרב עודד מספר כי לפני שנים אחדות זכה בהוקרה מאת הרמטכ"ל, על שרות במילואים משך ארבעים וחמש שנים!

התפוח לא נפל רחוק מן העץ, ברכות לבנו ממשיך דרכו. מוציאי דיבה, צרי עין בושו והיכלמו.