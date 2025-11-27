החשוד שירה אמש (רביעי) בשני חיילי המשמר הלאומי של ארה"ב בוושינגטון ופצע אותם קשה הוא רחמנאללה לקנוואל (29), שנכנס לארה"ב ב-2021 מאפגניסטן.

קרוב משפחה של לקנוואל שוחח הלילה עם רשת NBC, ואמר כי החשוד שירת לצד כוחות אמריקנים מיוחדים באפגניסטן לפני שהגיע לארה"ב.

"אני לא מאמין שהוא עשה את זה". לדבריו, ללקנוואל אישה וחמישה בנים. "אני לא יודע מה קרה, אני צריך את עזרתך כדי להבין למה זה קרה", אמר, וכפי שתואר ב-NBC, פרץ בבכי.

טראמפ בנאומו תיאר כי החיילים "נורו מטווח אפס במתקפה מפלצתית בסגנון מארב, במרחק צעדים ספורים מהבית הלבן". לדבריו, "התקיפה הנוראית הזו הייתה מעשה רשע, מעשה שנאה ומעשה טרור. זה היה פשע נגד האומה שלנו והאנושות כולה".

הנשיא הוסיף כי "התקפה זו מדגישה את האיום הביטחוני הלאומי הגדול ביותר העומד בפני אומתנו", וקרא לממשלו "לבחון מחדש כל זר וזר שהגיע לארה"ב מאפגניסטן תחת ממשל ביידן". לדבריו, "עלינו לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את סילוקו של כל זר מכל מדינה שאינו שייך לכאן או מוסיף תועלת למדינתנו. אם הם לא יכולים לאהוב את המדינה שלנו - אנחנו לא רוצים אותם".

הנשיא טראמפ עצמו לא שהה בזמן האירוע במעונו הרשמי, אלא היה במגרש הגולף שלו בווסט פאלם ביץ', פלורידה. בהמשך כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "החיה שירתה בשני אנשי המשמר הלאומי, ששניהם נפצעו באורח קשה ונמצאים כעת בשני בתי חולים נפרדים, גם היא נפצעה באורח קשה, אבל בלי קשר לזה תשלם מחיר כבד מאוד". הוא הוסיף: "אלוהים יברך את המשמר הלאומי הגדול שלנו ואת כל הצבא ורשויות אכיפת החוק שלנו. אלה באמת אנשים נהדרים".