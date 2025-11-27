חג הסיגד בעפרה צילום: באדיבות המצלם

בעפרה התקייים השבוע אירוע קהילתי לציון חג הסיגד. את האירוע יזמו 15 משפחות בני העדה האתיופית המתגוררות ביישוב, במטרה לחגוג את החג יחד עם תושבי המקום.

האירוע נערך בשעות הערב והיה פתוח לכלל הציבור, גברים ונשים, צעירים וצעירות, מבוגרים ובני נוער. המשתתפים הגיעו בלבוש מסורתי, עם מאכלים מסורתיים, מוסיקה מתאימה וסיפורים על מהות חג הסיגד ומנהגיו.

המשפחות המארגנות ציינו כי המפגש נועד להעמקת ההיכרות בין הקהילה המקומית לבין מסורת החג, ולחיזוק הקשר בין בני העדה לתושבי היישוב, "בואו להכיר ולחוות את החג המיוחד של העדה".