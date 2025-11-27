מאור מלאייב, בן היישוב עטרת, הלך לעולמו הבוקר (ה'), לאחר מאבק ממושך בפציעותיו הקשות שנגרמו בתאונת דרכים שבה נפצע יחד עם אחיו ואחותו, מיד לאחר ראש השנה.

ההודעה על פטירתו התקבלה בצער עמוק במועצה האזורית מטה בנימין, שם עובדת אמו, בת שבע מלאייב, מזה שנים רבות. מהמועצה נמסר כי "יש רגעים שבהם המילים פשוט מתקשות לצאת. היום, בלב שבור לרסיסים, אנחנו נפרדים ממאור היקר".

בת שבע מלאה תפקידים מגוונים במועצה, בהם ליווי עובדים באגף משאבי אנוש, טיפול בהנחות ארנונה ושיפור תהליכים פנים-ארגוניים. מהמועצה נמסר עוד כי "בת שבע בתפקידיה השונים סייעה לתושבים רבים ותרמה רבות למערכת כולה".

לאורך החודשים שחלפו מאז התאונה, נריה ובת שבע לא זזו ממיטתו של מאור, תוך שהם עטופים באהבת הקהילה והתפילות הרבות. "הם לימדו את כולנו שיעור גדול בהורות, באמונה ובתקווה", נכתב בהודעת המועצה.

הלווייתו של מאור תתקיים היום בשעה 11:00 בסמוך למועדון ביישוב עטרת, ולאחר מכן ייצא מסע ההלוויה לבית העלמין בנווה צוף.