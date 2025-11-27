מהלך היסטורי בשומרון: ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושר האנרגיה אלי כהן הודיעו בתום ישיבת עבודה משותפת כי יישובי מערב השומרון צפויים להתחבר לראשונה לשפד"ן, מערכת טיהור השפכים של יישובי גוש דן והמרכז, בפרוייקט אדיר שעלותו כ-136 מיליון שקלים.

המהלך, שיחבר את מועצת שומרון לשפד"ן, ימנע את הזיהום של אקוויפר ההר, ויבטל את הצורך להשתמש במט"ש של אזור התעשייה ברקן שגרם לריחות לא מעט פעמים בשנים האחרונות באיזור היישוב ברקן, ישדרג את התשתיות בשומרון ואת השמירה על הגנת הסביבה, ויבטל את הצורך בטיהור שפכים נפרד למועצה וליישובי השומרון, והטיהור יתבצע במתקן השפד"ן המשותף לערי המרכז, בצורה מאוחדת ומרוכזת. המועצה האזורית שומרון תשקיע מכספה מליוני שקלים בהפעלת הפרוייקט.

דגן סיכם על הפרוייקט עם רשות המים כבר לפני כשמונה שנים, אך כעת לאחר ריכוז מאמץ משותף שלו ושל משרד האנרגיה סוכם בישיבת עבודה משותפת שתוך חודשים הוא יקרה. את הבשורה על המהלך נתנו ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושר האנרגיה אלי כהן לאחר ישיבת עבודה משותפת שקיימו ביישוב חומש, והיא צפוייה לצאת לפועל בזמן הקרוב ובהליך מהיר ומזורז, על מנת שיוכלו לסיים בתוך חודשים ספורים את החיבור למערכת.

דגן אמר לשר כהן: "בחרנו לקיים את ישיבת העבודה כאן בחומש, כי חומש היא גנרטור של ציונות של ערכים, ושל אמונה - שאסור להתייאש ושאפשר לתקן. בשעה טובה יש תאריך, ובחודשיים הקרובים, אחרי שנים של עבודה, אני מתרגש לבשר את זה: אזור מערב השומרון מתחבר לשפד"ן".

לדברי ראש המועצה, "כל היישובים הללו יהיו מחוברים לקו המאסף לכיוון תל אביב, וזה יפתור את הצורך להשתמש במט"שים - מכוני טיהור השפכים, שעובדים או לא עובדים, יפסיק את הזיהום, וישדרג את איכות החיים שלנו. זה עולה לנו לא מעט כסף כמועצה, אבל חרטנו על דגלנו שירות לתושב ואיכות חיים. וכן, אנחנו לא רוצים לזהם ורוצים להיות חלק ממדינת ישראל".

"החיבור הזה הוא לא רק ערכי - הוא גם חיבור שישפר את איכות החיים. תודה רבה לך השר שדחפת את זה אחרי שנים שזה היה תקוע כדי שנוכל לברך על המוגמר בקרוב", סיים דגן.

דגן הודה לשר האנרגיה אלי כהן, למנכל המשרד יוסי דיין ולסגנו יריב גסר, לראש מועצת רשות המים יחזקאל ליפשיץ, לסמנכ"ל פיתוח מלה שוורץ ולעובגי רשות המים ורשות החשמל.

שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר: " אנו ממשיכים לקדם ריבונות הלכה ולמעשה! בביקורי החשוב בחומש סיכמנו על שדרוג תשתיות החשמל והמים בשומרון, ועל חיבור מערכת הניקוז בשומרון למערכת בגוש דן. זהו צעד חשוב בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון, ואני מודה לראש המועצה יוסי דגן על שיתוף הפעולה. אמשיך לפעול למען יהודה ושומרון, חבלי אבותינו, בכל תפקידיי."

ראש המועצה השיב לו: "התשתיות והשדרוג הם שלב א'. בשלב ב' - נביא ריבונות פורמלית בחוק, שתהפוך את יהודה ושומרון לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל". ושניהם סיכמו ביחד: "עד אז נמשיך ביחד לבנות את הארץ ביהודה ושומרון".