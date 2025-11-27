השדולה למען חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה, בראשות סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) וח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), פנתה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה לאשר סיור מקצועי בתוחמת הצפונית של רצועת עזה.

הסיור מיועד להיערכות לקראת אירוע "מניפים את הדגל בעזה", המתוכנן להתקיים בחג החנוכה בחורבות היישוב ניסנית, ולבחינת צעדים מעשיים לחידוש ההתיישבות היהודית באזור.

במכתב שהועבר לשר הביטחון נכתב כי "מאז תחילת המלחמה, ובהובלת מערכת הביטחון, נוצרה הזדמנות לבחון מחדש את מציאות השטח בצפון הרצועה". לדברי יוזמי הפנייה, האזור נמצא כיום בשליטה ישראלית מלאה ועמד שומם מאז פינוי גוש קטיף. "נתון זה", הוסיפו, "מחדד עד כמה ממשית האפשרות לחדש את ההתיישבות בחבל עזה".

עוד ציינו חברי הכנסת כי בעבר פנו כ-20 חברי כנסת בבקשה דומה, וכעת במסגרת פעילות השדולה ובשיתוף תנועת נחלה, יש צורך בבחינה מקצועית של השטח והמרחב הסמוך לו.

לקראת חג החנוכה, נכתב כי מתוכנן אירוע ציבורי משמעותי בחורבות ניסנית, שנועד לבטא את רצון הציבור לחידוש ההתיישבות. "סיור מקדים בתוחמת", נכתב, "יאפשר היערכות נכונה, בחינה עניינית של המרחב והבנה מקצועית של הצעדים האפשריים לקידום ההתיישבות והביטחון כאחד".

בסיום המכתב הביעו סון הר מלך וסוכות הערכה לפעילות מערכת הביטחון, וקראו לאישור הסיור "לטובת היערכות מקצועית ומסודרת".