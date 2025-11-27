בג"ץ דן היום (חמישי) במינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו למלווה חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי על הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

ההרכב כולל הפעם את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת יעל וילנר והשופט חאלד כבוב.

עמדת הפרקליטות היא שיש לבטל את מינויו של בן חמו מאחר שאינו עומד בתנאי פסק הדין של בג"ץ ואינו עובד מדינה.

מנגד, לוין השיב לבג"ץ כי "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש לשיבוש החקירה בידי המעורבים בפרשה, לנזק ראייתי בלתי הפיך, ומהווה סכנה לעצם היכולת לרדת לחקר האמת. בית המשפט לא יוכל לומר שוב שבכירי מערכת המשפט הוליכו אותו שולל. ההיסטוריה תשפוט מי פעל לחקר האמת ולמען שלטון החוק, ומי עשה כל שלאל ידו כדי להסתיר, לכסות, לדחות, לשבש ולסכל".