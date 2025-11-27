דני אבדיה המשיך הבוקר (חמישי) את העונה האדירה שלו בדי פורטלנד מליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, כאשר הפעם סיפק שיא עונתי בכמות נקודות.

היה זה מול סן אנטוניו, כאשר אבדיה קלע במשך שלושת הרבעים הראשונים של המשחק כמות שיא של 37 נקודות, עם 5 מ-8 מחוץ לקשת השלוש ולכך הוסיף גם 8 אסיסטים ו-6 כדורים חוזרים.

אבדיה שבשבועות האחרונים מוזכר כמי שעשוי להיות הישראלי הראשון באולסטאר ה-NBA, קלע בפעם הרביעית בקריירה כמות של 35 נקודות ומעלה בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

לצערו זה לא הספיק מול סן אנטוניו כשמלבדו אף חבר לקבוצתו לא עזר בכדי לנצח ולא קלע מעל 13 נקודות.

זה נגמר עם הרבה מחמאות אך הפסד בתוצאה 115:102.