תיעוד הגילוי לאמיצים בלבד שערי צדק

תושייה של רופאי מכון הריאות במרכז הרפואי שערי צדק הצילה את חייו של מטופל כבן 50, שפונה לחדר המיון כשהוא סובל ממצוקה נשימתית חמורה ודלקת ריאות שהתמשכה כחודשיים ללא שיפור, חרף טיפול תרופתי ממושך.

המטופל, שהגיע לבית החולים עם שיעול קשה ומדדי דלקת גבוהים, עבר סדרת בדיקות, שבסופן החליטו רופאי מכון הריאות לבצע בדיקות כדי לברר את סיבת ההתמשכות החריגה של הדלקת.

במהלך הבדיקה גילה ד"ר נאדר עבדל, מנהל יחידת הברונכוסקופיה, כי פתח הריאה הימנית חסום לחלוטין על ידי גוש זר. להפתעת הצוות הרפואי, הגוש התברר כחוליה גדולה של עצם עוף, שנשאפה ככל הנראה בעת שתיית מרק.

לדברי ד"ר עבדל, "הופתענו לגלות חוליית עצם גדולה שתקועה בריאות ויצרה דלקת מקומית עם רקמה סביבה שהגבירה את החסימה. הגוף מייצר כתגובה טבעית מעין כרום סביב החפץ הזר. האיש היה בהחלט בסכנת חיים והיה אף עלול למות חלילה".

המטופל, א', שיתף, "תקופה ארוכה סבלתי משיעול חזק מאוד שכמעט גרם לי להיחנק. לא יכולתי לסבול את זה כבר. כשהגעתי לשערי צדק והרופאים הסבירו לי על הפרוצדורה שאעבור, מעט חששתי, אבל היא הייתה קצרה וסמכתי מאוד על הרופאים והאחיות. עד היום אני לא מאמין שנכנסה לי עצם לריאה".

אשתו של המטופל הוסיפה, "מעולם לא שמעתי שיעול כזה. האחיות והרופאים לא שחררו אותו עד שעלו על הבעיה וגם פתרו אותה - בזכות העבודה המצוינת שלהם הוא כבר לא משתעל ומרגיש מצוין".

ד"ר עבדל ציין כי בשנים האחרונות מזהה צוות מכון הריאות עלייה במספר המקרים של מטופלים בוגרים ששואפים חפצים או גופים זרים לריאותיהם. "בניגוד לרושם הנוצר שרק ילדים בולעים חפצים ועצמים לריאות, ישנם מקרים רבים של מבוגרים שנשלפו מריאותיהם עצמים וחפצים שונים, חלקם מבלי שידעו כלל שיש להם משהו בריאות", אמר.