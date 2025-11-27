פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד אריאל דהרי, תושב גבעת עוז יאיר, בגין עבירות חמורות שבוצעו לכאורה במהלך תקיפת מוסקי זיתים פלסטינים סמוך לכפר תורמוס עיא בשומרון לפני כחודש וחצי.

על פי כתב האישום, דהרי, שהיה רעול פנים ומצויד במוט עץ, הגיע לאזור יחד עם קבוצת פורעים במטרה להתעמת עם המוסקים הפלסטינים. במהלך האירוע הותקפו מספר תושבים מהכפרים תורמוס עיא ואל-מוע'ייר, נגרם נזק לרכבים ונרשמו תקיפות פיזיות חמורות.

לפי האישום, דהרי תקף אדם תוך כדי נסיעה, רדף אחריו במורד גבעה, יידה אבנים והמשיך להכות באמצעות המוט רכב ונוסעים נוספים, תוך ניסיון לשלוף את הנהג ממקום מושבו.

בהמשך, תקף אישה שעמדה בין עצי הזית, הכה בראשה באמצעות מוט וגרם לה לחבלות קשות - בהן דימום מוחי, חתכים עמוקים וחבלות בגפיים.

כתב האישום מפרט גם תקיפה של שני גברים נוספים, שאחד מהם נפגע בראשו ובגופו והשני הוכה בצלעות ובירך.

דהרי המשיך להכות את השניים תוך כדי מנוסתם מהמקום, והוא אף מואשם בהריסת רכוש - כולל ניפוץ שמשות כלי רכב ממניע גזעני.

בין העבירות המיוחסות לו: מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה, מעשה טרור בצוותא, חבלה חמורה ממניע לאומני, וכן חבלה במזיד לרכב מתוך מניע גזעני.