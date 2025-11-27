מיקי זוהר ניצח רובוט AI דוברות

רובוט AI חדשני למשחק שחמט הוצג לראשונה בישראל, במסגרת אליפות ירושלים הפתוחה בשחמט שנפתחה אמש (רביעי) ותינעל היום.

מדובר ברובוט אוטונומי מתקדם, המזהה את מהלכי היריב ומגיב בהתאם, ברמות קושי משתנות - ממתחילים ועד רבי-אמנים.

הרובוט צפוי לשמש בעתיד גם לאימוני שחקני נבחרת ישראל, ומהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחום ההכשרה בענף.

את פעילות הרובוט חנך שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שהתמודד מולו ברמת "מתקדמים" ואף הצליח לנצח. "זו טכנולוגיה נפלאה, באמת כיף - אתה מרגיש שאתה משחק עם אדם, למרות שזה מחשב", אמר השר.

צביקה ברקאי, יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט, הדגיש כי "שילוב טכנולוגית AI בעולם השחמט מעניקה מיימד של חדשנות וקידמה למשחק הוותיק ביותר בעולם". לדבריו, כעת הגיעו לארץ 10 רובוטים ועל פי הפיילוט שיבוצע איתם יוחלט האם להרחיב את השימוש ברובוט.

מנכ"ל האיגוד גיל בורוחובסקי הוסיף: "הרובוט מתאים לפעילות ממוסדות החינוך, דרך מועדוני השחמט ועד לאימוני נבחרת ישראל לקראת אירועים, אליפויות וטורנירים בינלאומיים, ישראל גאה לשלב חדשנות וקדמה וענק הפופולארי".

אליפות ירושלים, הראשונה שמתקיימת בישראל מאז 7 באוקטובר, מאורגנת על ידי משרד התרבות והספורט, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים. באירוע משתתפים 450 שחמטאים מ-39 מדינות, והפרסים עומדים על סך כולל של 30 אלף אירו.

שני השחקנים שיסיימו ראשונים יזכו בכרטיס פתוח לאליפות המאסטר שתיפתח ביום ראשון בירושלים ותימשך ארבעה ימים. בין המשתתפים בה: אלוף העולם לשעבר וישוואנתן אנאנד מהודו, ויאן נפומניאשצ’י מרוסיה - מהבכירים בעולם השחמט.