איציק גואילי, אביו של החטוף החלל ולוחם היס"מ רן גואילי, סיפר הבוקר (חמישי) בראיון לכאן רשת ב' כי אף אחד לא יודע היכן נמצא בנו, גם לא ארגוני הטרור בעזה, והביע חשש שבנו לא ישוב לישראל.

"מתפללים שלא יהיה כמובן עוד רון ארד, עוד גולדין, ולא נסחוב את זה להרבה הרבה שנים", אמר גואילי. "אנחנו ממשיכים הלאה כי צריך. חמאס אומרים שהם מחפשים, אבל לא רואים התקדמות. הם מטלטלים בנו, משחקים ומהתלים".

לדבריו, פעילות מטה משפחות החטופים עומדת להסתיים בקרוב. "לפי הבנתי מטה החטופים הולך להיסגר, כי אין הצדקה להחזיק את כל המערך הזה על חטוף אחד", ציין.

גואילי סיפר כי לפני כשנה ביקש לציין את שמו של בנו בספר תורה שכתבו ניצולי מסיבת נובה. "יומיים אחרי שסיימו לכתוב את הספר, נחתמה העסקה וכל החטופים החיים חזרו. מבחינתי עד שאני לא מקבל את רני, חי או מת - הוא חי. אין לי משהו אחר לקוות לו".

בסיום הריאיון הדגיש, "רני בסך הכול הוא גיבור ישראל. הוא יצא להציל, הוא לא נחטף מהנובה או מאחד הבתים. הוא קם מהבית שהוא פצוע, הוא הלך להציל מדינה שלמה. כמו שרני לא שכח את המדינה באותו יום, אז אני לא רוצה שהמדינה תשכח אותו".

כיום מוחזקים ברצועת עזה שתי גופות של חטופים: לוחם היס"מ רן גואילי והאזרח התאילנדי סוטיסאק רינטלאק.