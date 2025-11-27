תושבים הותקפו באלות ואבנים ללא קרדיט

עשרות תוקפים מהכפרים קדום ובית ליד הגיעו היום (חמישי) לגבעת שירת ציון הסמוכה ליישוב קדומים, תקפו תושבים באמצעות אבנים ואלות וגרמו לנזק למספר מבנים במקום.

לאחר התקיפה נמלטו התוקפים, ולא דווח על עצורים.

על פי תושבי הגבעה, האירוע החל כאשר הבחינו בקבוצה גדולה מתקרבת במעלה הגבעה. התושבים הזעיקו את כוחות צה"ל וניסו להדוף את התוקפים.

במקביל, קבוצה נוספת הצליחה לאגף את התושבים, הגיעה לשטחי המגורים ופגעה בציוד ובמבנים שהוקמו במקום.

התושבים מציינים כי מדובר באירוע נוסף בשרשרת אירועים בחודשיים האחרונים, שכללו הצתות, פגיעה בתפילין ובספרי קודש, וכן תקיפת תושב שנפצע בראשו ופונה לבית חולים.

גבעת שירת ציון הוקמה לפני מספר חודשים על שם סגן שיר חג'ג', שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018. התושבים מדווחים על התנכלויות תכופות מצד ערביי האזור וכן על פינויי כוחות ביטחון שבוצעו מספר פעמים, שבחלקם נעצרו תושבים לאחר עימותים.

תושבי הגבעה ביקרו את התנהלות מערכת הביטחון: "כמעט בכל יום אנחנו מתקשרים ומתריעים לצהל ולמוקד על התארגנויות והתאספויות של ערביי האזור שמטרתם היא לתקוף אותנו התושבים ולהרחיק אותנו מהאזור, אנחנו מתריעים והצבא מתעלם, ולבסוף אנחנו מותקפים".

עוד אמרו התושבים כי "האירוע היום נגמר בנס ללא נפגעים בגוף למעט פציעות יבשות, הגיע הזמן שבצבא ובמערכת יפסיקו להתייחס אלינו כאל האויב, ויתחילו להילחם באויב הערבי שתוקף אותנו בלי סוף".