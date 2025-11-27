מחקר שפורסם בכתב העת המדעי Nature מציג תוצאות מבטיחות במיוחד בטיפול במחלות אוטואימוניות באמצעות תאי CAR-T - תאי T מהונדסים גנטית. החוקרים מדווחים על הפוגה מלאה בתסמינים ואף על סימנים ראשוניים לריפוי.

טיפולי CAR-T, שאושרו בעבר לסוגי סרטן דם, מותאמים כעת לטיפול במחלות כגון זאבת, דלקת מפרקים שגרונית וקוליטיס כיבית. במסגרת הטיפול, נאספים תאי T ממערכת החיסון של המטופל, מהונדסים לייצר קולטני אנטיגן כימריים (CAR), ומוזרקים חזרה כדי לתקוף תאי B הפוגעים ברקמות הגוף.

מאז 2021 נצברו נתונים מכ-12 מחקרים, בהם תועדו מקרים של הפוגה מלאה. לדברי ד"ר דיוויד סימון, החוקר הראשי מבית החולים האוניברסיטאי שריטה בברלין, "אנשים איבדו את הנוגדנים האוטומטיים - ואין להם יותר תסמינים. זה משהו שלא ראינו קודם לכן".

מקרה נוסף שמתואר במחקר: צעירה בת 21 עם קוליטיס כיבית טופלה בגרמניה ונכנסה להפוגה שנמשכה למעלה משלושה חודשים, ללא צורך בתרופות. "התוצאה הייתה מדהימה", ציין ד"ר מרקוס נוירת'.

במחקר שנערך בשנגחאי על ידי פרופ' בינג דו, טופלו ארבע נשים בזאבת באמצעות תאי CAR-T מתורם. אחת מהן לא נזקקה עוד לטיפול כלל, ושלוש נוספות המשיכו בטיפול תחזוקתי מינימלי בלבד.

החוקרים מעריכים כי הצלחת הטיפול נובעת מהשפעה מערכתית רחבה על מערכת החיסון - מעבר לפגיעה בתאי B בלבד. עם זאת, הם מדגישים כי מדובר בהתפתחות ראשונית.

המחקר מצביע על אפשרות ממשית לשינוי פרדיגמה בטיפול במחלות אוטואימוניות. עם זאת, החוקרים מדגישים: עדיין מוקדם לדעת האם מדובר בריפוי קבוע או בהפוגה ממושכת בלבד.