ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה משביתה את המשק.

ביום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גומרת לבתי הספר בארץ. כל בתי הספר. להתחיל בעשר לאות מחאה עם הטרגדיה המטורפת הזו.

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה צריכה להתחיל ולפתוח כל שיחת סלון וגי'מבורי של הורים שהיו אומרים להורים אחרים בפליאה:

"תגידי, את יודעת מה הסיבה? יכול להיות שמישהו העליב אותו?".

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גורמת לכל הורה להסתכל במראה ואז לבחון את ההתנהגות של הילד שלו ובסוף לשאול את עצמו האם הוא לא ההורה הזה שמגדל מפלצת בבית.

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גורמת להורדת הדגל לחצי התורן ולאות הזדהות של מדינה שמתביישת בכך שנער שגדל בתוכה הגיע למצב שהוא הרגיש שאין לו באמת סיבה לחיות וכבר אין לו מקום בעולם.

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גורמת לבתי הספר להניח בצד את כל מקצועות הליבה ולשלוח מכתב הבהרה להורים:

מתמטיקה אנגלית ושפה הם בהחלט מקצועות חשובים לחיים, אולם להיות בני אדם זה זה כבר מקצוע חשוב יותר...

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גורמת לחברות הטלוויזיה להשבית את תוכניות הריאליטי המטומטמות למשך שעתיים לפחות כמו במתכונת יום כיפור.

כי נער שקופץ מהקומה השישית זה לגמרי יום כיפור.

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית הייתה גורמת לגורמים הרלוונטים להשאיר אורות דולקים כל הלילה כמה זמן שצריך עד שהדברים היו מתחילים לזוז ותלמידים יתחילו להרגיש בטוחים בבתי הספר בישראל.

ביקום מקביל ושפוי יותר קפיצה של נער בן 15 מהקומה השישית, הייתה גורמת להורים בישראל לפתוח את ימי ההורים בשאלה ראשונה למחנכים ולמחנכות שלהם:

"תגידי, הרבה יותר חשוב לי מהציון של הילד שלי במתמטיקה הוא...איך הוא מתנהג לחברים שלו? הוא איכפתי? מכיל? איך האינטליגנציה החברתית שלו?".

אבל אנחנו לא ביקום מקביל ושפוי. אנחנו בישראל 2025.

ולכן המשק לא יושבת.

ובתי הספר יתחילו כרגיל.

והורים לא יפתחו את שיחות הסלון שלהם והגי'מבורי בנער בן ה15 שקפץ מהקומה השישית.

ואם הורה יסתכל במראה זה רק בשביל לבדוק שהגילוח יצא בסדר

והדגל לא ירד לחצי התורן

ושום מכתב לא יישלח להורים כי מי יעז לגעת כאן במתמטיקה אנגלית ושפה?

והטלוויזיה תמשיך להציף אותנו בשיט שלה כאילו כלום

והאורות במשרדים הרלוונטי יידלקו עד לסוף המשמרת. ושלום ותודה

והורים ימשיכו לחפור למחנכים ישר על ההתחלה: איך הילדים שלהם במתמטיקה אנגלית ושפה כי תכל'ס, את מי זה באמת מעניין איך הילד שלהם מתנהג לחבר שלו או אם הוא מרים כיסא

ועולם כמנהגו נוהג

עד לקפיצה הבאה.