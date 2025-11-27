הנער יאיר הדס מהרצליה, שחגג 16 רק בשבוע שעבר, נפל אתמול (רביעי) אל מותו מבניין בעיר.

יאיר תלמיד בית הספר "תיכון היובל" הותיר אחריו את הוריו, ד"ר דן ועינת, אח שמשרת בצבא ואחות קטנה בגיל יסודי. הוא יובא למנוחות בשעה 14:45 בבית העלמין החדש בהרצליה.

עינת הדס, אימו של יאיר שעובדת כאחות מוסמכת, כתבה אתמול בכאב: "קרה לנו אסון גדול במשפחה. יאיר שלנו. אנחנו המומים, כואבים ודואבים".

פרמדיק מד"א יובל לוי סיפר: "כשהגעתי למקום מצאתי את הנער כשהוא מוטל על המדרכה, לאחר שנפל ככל הנראה מגובה. הוא סבל מחבלה רב מערכתית והיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים, עיסויים והנשמות, ופינינו אותו תוך המשך פעולות החייאה לבית החולים". בהמשך, כאמור, נקבע מותו של יאיר.

בעקבות המקרה הטרגי, פרסם בית הספר "תיכון היובל" הודעה: משפחת 'היובל' המומה וכואבת על פטירתו הפתאומית של יאיר הדס ז"ל. יאיר, תלמיד שכבת י"א יקר ואהוב, הלך לעולמו באופן פתאומי. אנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחת הדס היקרה. בית הספר ילווה מקרוב את המשפחה ויעניק את כל התמיכה הנדרשת. צוות בית הספר והתלמידים שולחים חיזוק ותמיכה בימים הקשים האלה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ראש העיר יריב פישר מסר: "הלב נשבר והראש מסרב להאמין לנוכח המקרה הטרגי שבו יאיר הדס ז"ל, בן העיר הרצליה, תלמיד כיתה י"א, נפל אל מותו. זה יום קשה מאוד לכל קהילת הרצליה, וליבנו עם המשפחה בשעתה הקשה. אנו שולחים את תנחומינו העמוקים. נעטוף ונלווה את משפחת הדס ברגישות ובאהבה".

ראש העיר הוסיף: "הלימודים בעיר נפתחו הבוקר במעגלי שיח מודרכים בהשתתפות פסיכולוגים ואנשי מקצוע, כדי להעניק לתלמידים מענה רגשי, ליווי וכלים להתמודדות עם המצב הקשה. הקהילה תקיים היום ולכל אורך סוף השבוע מפגש שיח ותמיכה רגשית עבור מי שזקוק לכך, באמצעות גורמי מקצוע, פסיכולוגים והעובדים הסוציאליים של העירייה. אני קורא לכל תושב ותושבת: אם אתם חשים צורך בשיחה או תמיכה רגשית, מוזמנים לפנות וליצור קשר עם המוקד העירוני 106, העומד לשירותכם 24/7, ונדאג לחבר אתכם לאנשי המקצוע המתאימים. יהי זכרו ברוך".