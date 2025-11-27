סרן א', מפעיל כטמ"ם בחיל האוויר, היה מעורב בדיוק לפני שנה בחיסול חוליית מחבלים בה היה גם רוצחו של קרוב משפחתו, יהונתן דויטש הי"ד, בפיגוע ירי בצומת מחולה חודשים אחדים קודם לכן. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על סגירת המעגל האישית והמבצעית.

סרן א' פותח ומספר על יהונתן, קרוב משפחתו, לוחם במגלן שהציל רבים מתושבי נחל עוז בשבעה באוקטובר, ולמעשה המשיך בלחימה עד יום הפיגוע בו נרצח כשהוא בדרכו למפגש עם ארוסתו. "שני מחבלים שנסעו ברכב, עברו בצומת מחולה וריססו בירי לעברו כשהוא עמד שם".

כוחות של יחידות מיוחדות סרקו על מנת לאתר את שני המחבלים מבצעי הרצח, אך לא עלה בידם לאתר את השניים. שבועות אחדים לאחר מכן עלה בידי כוח ימ"מ לחסל את אחד משני המחבלים. מנגד, המחבל השני המשיך בתכנוני פיגועים באזור ג'נין ועמד בראש חוליות מחבלים שפעלו באזור. "מדובר בארכי מחבל שלא הסתפק בפיגועים בודדים".

לפני שנה היה סרן א' במשמרת כוננות בעקבות מידע שהגיע ממקורות שונים. בסוג כזה של משמרות חיל האוויר נערך בכוננות מיוחדת ובמידה והאירוע מתפתח מוזנקים צוותים לביצוע המשימה. באותו שלב, אומר א', "אנחנו לא יודעים מי המחבלים ומה האירוע המתוכנן, אלא רק שאנחנו מוכוונים למשימה באזור איו"ש".

על פי המידע שהגיע מדובר בחוליית מחבלים שנערכת לביצוע פיגוע באזור ג'נין למחרת בבוקר, יום ראשון. עד אז הם מסתתרים במערה בשטח ג'נין. "מסביב יש מעטפת גדולה של לוחמים מחטיבת הבקעה שפועלים עם עוד יחידות שנמצאות בכוננות ואנחנו נמצאים על האזור שהמחבלים שוהים בו", הוא מספר על ההיערכות של הכוח שלו כמפעיל כטמ"ם המוצב מעל המערה וסביבותיה כאשר שאר הכוחות בכוננות על מנת לסגור על המחבלים.

"אנחנו טייסת שמבצעת מגוון משימות של איסוף ותקיפה ופעולות נוספות בכל הגזרות, ובין השאר גם עבודה כזו ואחרת באיו"ש. באותו שלב אני לא יודע מי המחבלים ומה הסיפור שמסביב. היינו מעל המחבלים האלה כל הלילה. לפנות בוקר הם מתחילים להזדחל אל מחוץ למערה ואנחנו מחסלים אותם, שלושה מחבלים ועוד אחד שהגיע לאסוף אותם. הכוחות שהיו מסביב הגיעו למקום ומצאו בו הרבה חומר נפץ, כלי נשק ואמצעי חבלה לקראת פיגועים שהם תכננו לעשות. יצאנו מהאירוע מרוצים מסיכול הפיגוע בלי לדעת במי מדובר".

אלא שמספר שעות לאחר מכן פרסם דובר צה"ל דיווח אודות חיסולו של המחבל השני בחוליית הטרור שרצחה את יהונתן דויטש, קרוב משפחתו של סרן א', בן גילו, מי שבמשך שנות הילדות והנערות היו רבות ביחד בלא מעט אירועים.

"מאז הרצח עמדה כל הזמן הידיעה שהמחבלים עדיין לא נתפסו, וכשדובר צה"ל פרסם שהמחבל שהיה ראש החוליה שתקפנו הוא זה שהיה אחד מהשניים שרצחו את יהונתן קרוב המשפחה שלי, ורק אז הבנתי שהייתה כאן סגירת מעגל מאוד קרובה", הוא אומר ומספר על התחושה האישית בסגירת המעגל המיוחדת הזו:

"לאורך כל המלחמה עשינו אלפי משימות והצלנו חיים כמעט בכל שבוע ועושים דברים מדהימים, אבל כשזה משהו כל כך אישי קשה להסביר את זה במילים. זו תחושה של כוח גדול לעומת התחושה הצורבת של האבדן שהייתה רק לפני כמה חודשים. זו גם זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה".

עוד הוא מציין בדבריו את ההבנה שעולה דווקא מהקרבה האישית לאירוע. הרבה פעמים עושים דברים בלי להבין את ההשלכות על עם ישראל, על משפחות ועל חללים, אבל במקרה כזה כשזה כל כך קרוב מרגישים את התחושה הזו שנותנת הרבה כוחות להמשיך ולהילחם".