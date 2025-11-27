בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל היום (ה’) את ערר המשטרה והורה על הארכת תפיסת שלושה מכשירים - שני טלפונים סלולריים ומחשב נייד - השייכים ליונתן אוריך, החשוד בפרשת קטארגייט. זאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום בראשון לציון, שהורה על השבת המכשירים לידיו.

אוריך נחקר בחשד לעבירות חמורות, ובהן מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה סודית, שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. המכשירים נתפסו במרץ 2025, אך המשטרה לא הצליחה לפרוץ אותם עד היום.

השופטת ברנט דחתה את קביעתו של מזרחי לפיה אין במכשירים מידע רלוונטי מכיוון שנרכשו לאחר מועד ביצוע העבירות הנטענות.