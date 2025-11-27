קבוצת ההתיישבות "הליכוד שלי", המובלת על ידי ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, יחד עם יוני הישראלי ויעקב וינברגר, רשמה השבוע הישג בולט בבחירות למרכז הליכוד.

הקבוצה הכניסה 150 נציגים חדשים לעומת 95 חברים שכיהנו מטעם הקבוצה במרכז הקודם.

עם כ-8,000 מתפקדים רשומים, נחשבת "הליכוד שלי" לקבוצה השנייה בגודלה בתנועה, לאחר קבוצת התעשייה האווירית בראשות השר חיים כץ. הצלחתה נובעת, בין היתר, מפריסה רחבה של מתפקדים ברחבי הארץ ופעילות שטח נרחבת.

בסניף מועצה אזורית שומרון, "סניף הבית" של יוסי דגן, הוגשה רשימה אחת בלבד: רשימת "הליכוד שלי". בהתאם לכך, נרשמה תמיכה של 100% ברשימה הן במועצת הסניף והן בוועידת הליכוד. הסניף לבדו הניב 64 חברי מרכז חדשים.

קבוצת "הליכוד שלי" הוקמה ב-2009 בעקבות תהליך ההתנתקות, מתוך מטרה ברורה לקדם את ההתיישבות ולחזק את הזהות היהודית והלאומית של המדינה. באתר הקבוצה נכתב: "זו הדרך האפקטיבית ביותר להשפיע ולבנות ליכוד אידיאולוגי וחזק".

גורם בליכוד אמר על כך לאתר "מלוכדים news": "זו הבעת אמון נדירה, כמעט חסרת תקדים, מצד התושבים ואנשי הליכוד בשומרון ביוסי דגן ראש המועצה שלהם, שנבחר פעמיים לראשות המועצה ברוב של 80 אחוז, כעת כל חברי המרכז ומועצת הסניף יהיו מטעמו, בהסכמה ובלי בחירות. זה אמון גדול - ועוצמה וכח גדולים".

ינון מגל התייחס לתוצאה ואמר: "מהלך שמעצים את הקבוצה השנייה בגודלה בליכוד, וכאחת הקבוצות החזקות והמשפיעות בתנועה".