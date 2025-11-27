שופט בית משפט השלום בתל אביב, גד מינא, דחה היום (חמישי) את בקשתו של העיתונאי גיא פלג להרחיק את פעיל הימין מרדכי דוד למרחק של 500 מטרים, והורה על הרחקה מצומצמת בלבד - שני מטרים.

הבקשה הוגשה לאחר תקרית שאירעה במהלך הרצאה בה השתתף פלג בתל אביב. לטענתו, דוד יחד עם שניים נוספים, איימו עליו, תיעדו אותו מקרוב, הפרו את פרטיותו וחסמו את דרכו, גם לאחר שסיים את האירוע ועזב את המקום בליווי משטרתי.

במהלך האירוע, כך על פי פלג, דוד כיוון מצלמה ישירות לעבר פניו, והתבטא באיום לכאורה: "אתה תיחסם. בכל מקום תצטרך ליווי שוטרים". השופט אישר כי חלק מהדברים, לרבות חסימת הרכב לאחר האירוע, אינם שנויים במחלוקת.

ימים ספורים לאחר התקרית, פרסם דוד סרטון נוסף בו אמר: "גם אם תוציאו אלף צווים - יש לי מאות פעילים. בכל יום אשלח עשרה אחרים שיעשו את העבודה שלי, כמובן באופן חוקי".

למרות האיומים לכאורה והסרטונים שצורפו לבקשה, החליט השופט שלא להיענות לדרישת פלג לצו הרחקה נרחב, והסתפק בהוראה לדוד לשמור מרחק פיזי מינימלי של שני מטרים מהעיתונאי.