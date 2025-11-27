תקרית ביטחון שדה חריגה: תת-אלוף גיא מרקיזנו, המשמש כיום כמזכיר הצבאי של שר הביטחון ישראל כ"ץ, איבד את מכשיר הטלפון הצבאי המסווג שלו - ככל הנראה בעקבות גניבה שהתרחשה בנסיבות רגישות במיוחד.

המכשיר לא אותר עד כה והצבא נאלץ לנטרל אותו מרחוק.

לפי דיווח שפורסם ב"ידיעות אחרונות", האירוע התרחש בתקופה שבה כיהן יואב גלנט כשר הביטחון. חרף רגישות התפקיד והאמצעים המסווגים שבהם עסק הקצין, גלנט עצמו לא עודכן על אובדן המכשיר.

מלשכתו של גלנט נמסר בתגובה כי "שר הביטחון לשעבר לא הכיר את הנושא עד לפניית הכתב, ולא עודכן בשום שלב - לא על ידי מזכירו הצבאי ולא על ידי אף גורם בטחוני".

בצה"ל אישרו את עצם האירוע, אך טענו כי הוא טופל מיידית. "הקצין דיווח מיידית למפקדיו ולכלל הגורמים הרלוונטיים אשר ביצעו את כלל הפעולות כדי למנוע דלף מידע".

עוד נמסר כי "בוצע תחקיר על פי הנוהל המקובל שבסופו נקבע כי אין חשש לדלף מידע". בצה"ל סירבו להשיב אם ננקטו צעדים משמעתיים כלשהם נגד תא"ל מרקיזנו.