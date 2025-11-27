החיבוק של שלמה לבתו שהתגייסה יוסי ריינר

איש התקשורת יוסי ריינר פרסם היום (חמישי) תיעוד יוצא דופן ברשת החברתית X, בו נראית צעירה ממשפחה חרדית כשהיא מתגייסת לשירות במשמר הגבול, כשסביבה בני משפחתה המחבקים אותה ומלווים אותה בדרכה.

הצעירה היא באש אינדורסקי, בתו של שלמה אינדורסקי - המנהל האדמיניסטרטיבי של בניין חסידות בעלזא בירושלים.

אביה, יחד עם בני משפחה נוספים, ליווה אותה לנקודת הגיוס וחיבק אותה רגע לפני שנכנסה אל תוך המתחם הצבאי.

הסרטון שפורסם עורר תגובות רבות ברשת, בין היתר בשל המראה החריג - צעירה מהמגזר החרדי המתגייסת בליווי משפחתי ותמיכה פומבית.