ח"כ בועז ביסמוט: החוק בא לייצב מדינה - לא קואליציה" דוברות

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תפתח בשבוע הבא בשלושה ימי דיונים על חוק הגיוס החדש, אותו פרסם היום יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט.

טיוטת החוק מבקשת להסדיר את מעמדם של תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות חינוך חרדיים בשירות הצבאי והאזרחי, וכוללת מדרג גיוס שנתי מחייב, תוך הטלת סנקציות תקציביות ואישיות במקרה של אי-עמידה ביעדים. במקביל, החוק מבטיח את שמירת אורח החיים החרדי במהלך השירות.

חוק הגיוס

יעדי הגיוס שנקבעו בנוסח החוק מתחילים מ-6,160 מתגייסים בשנה הראשונה, עולים ל-6,840 ו-7,920 בשנים הבאות, ובשנה החמישית נדרש גיוס של מחצית ממחזור הגיוס החרדי. לאחר מכן, הרף ייקבע בצו של שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

במקרה של אי-עמידה ביעדים, יופחת מימון הישיבות שבהן לומדים תלמידים שקיבלו דחיית שירות. ההפחתות עשויות להגיע בהדרגה עד ל-80% ואף 20% בלבד מהתמיכה המקורית.

תלמיד ישיבה שלא יתייצב לשירות ולא יקבל פטור יישא גם בהגבלות אישיות - שלילת רישיון נהיגה, איסור קבלת מלגות, הגבלות על יציאה מהארץ ושלילת הטבות דיור.

כחלק מהחוק נקבע גם כי אם במשך שלוש שנות גיוס רצופות לא יעמדו ביעדי הגיוס - החוק יפקע באופן אוטומטי בתוך שנה. שר הביטחון יהיה מחויב להקים ועדה שתבחן את הכשלים ולגבש תיקון חקיקה חדש.

צה"ל יידרש להקים מסלולי שירות מותאמים לאורח חייהם של בוגרי המוסדות החרדיים. כמו כן, תוקם ועדה מייעצת שתבחן את יישום החוק ותדווח לכנסת ולמערכת הביטחון אחת לחצי שנה.

ח"כ יולי אדלשטיין הגיב לטיוטת החוק: ‏"כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה"ל - אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס. אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה"ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".