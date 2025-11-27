מחיר ההצלחה. הוא מדורג במקום ה-929 בין עשירי העולם על פי פורבס, בן 62 ועומד בראשות אחת מחברות ניהול קרנות הגידור המובילות בעולם.

הפועל ת"א הודיעה היום (חמישי) על כניסתו של אלן הווארד הבריטי לשותפות בבעלות הקבוצה, כשזה ירכוש 15% ממניות המועדון תמורת סכום כסף גדול להשקעה.

הווארד שנולד באנגליה, נחשב לאחד מאנשי הפיננסים החזקים באירופה כשהוא מתמחה במאקרו גלובלי ושוויו מוערך בכ- 3.9 מיליארד דולר.

הפועל שמדורגת במקום הראשון בטבלת היורוליג וכן במקום הראשון בטבלת ליגת העל הישראלית בכדורסל, ליגת ווינר סל, מתחזקת כעת במה שעשוי להביא להשקעה עוד יותר גדולה ולטווח ארוך במועדון.

בהודעת המועדון נכתב כי "מועדון הכדורסל הפועל תל אביב מרחיב את קבוצת הבעלות שלו ושמח לבשר על הצטרפותו של איש העסקים היהודי-בריטי אלן הווארד - מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם הפיננסים הגלובלי, פילנתרופ, ומייסד קרן Brevan Howard, הנחשבת לאחת מחברות ה-Absolute Return המובילות בעולם, המתמחה במאקרו גלובלי.

"הווארד מצטרף לבעלי המניות הקיימים: עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה. במסגרת ההשקעה, ירכוש הווארד 15% מחברת הניהול של המועדון.

עוד נכתב בהודעת המועדון האדום מת"א, כי "הצטרפותו של הווארד מהווה חיזוק משמעותי לבסיס הבעלות של המועדון. מבנה בעלות רחב ומגוון אשר יאפשר להפועלתל אביב לבנות תקציב רב-שנתי יציב ומשמעותי, ולבסס תשתית ארוכת טווח שתמקם את המועדון בחזית הכדורסל האירופי".