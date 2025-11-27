המונים ליוו למנוחות את משה מור, מוותיקי המתנדבים של ארגון 'הצלה' בבני ברק, שנפטר הלילה בבית החולים איכילוב. היה בן 55 בפטירתו.

לפני כשלושה שבועות התמוטט מור ברחוב בני ברק לצד אביו הישיש ואחיו. הוא הובהל לבית החולים במצב קשה לאחר החייאה. אתמול בלילה מצבו התדרדר והוא נפטר.

מור הקים לפני שנים רבות יחד עם עסקנים נוספים את ארגון 'הצלה' ויצא בעצמו למאות אירועים של הצלת חיים.

במקביל התנדב גם בארגון זק"א. לפני שהתמוטט ליווה את אביו המתנייד בכסא גלגלים להלוויה של מכר. בחזרתו קרס באזור רחוב חזון איש.

הותיר אחריו שלושה בנים, ביניהם יהודה, מתנדב 'הצלה' בעצמו.

"המומים ומזועזעים מפטירתו הפתאומית במיטב שנותיו, של יחיד ומיוחד מבני החבורה, אשר מסר נפשו ומאודו להחיש מרפא ומזור לחולים", ספדו אחריו בארגון 'הצלה'.