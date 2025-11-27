פעילות כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון במהלך השנה צילום: דובר צה"ל

שנה חלפה מאז נכנס לתוקפו הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, שנחתם ב-27 בנובמבר 2024. מאז, פועלים כוחות פיקוד הצפון ואוגדה 91 בעומק השטח הלבנוני כדי למנוע את שיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה ולסכל את ניסיונות ההתעצמות שלו.

לצידם, פועלים כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210 גם בגזרת הר דב הלבנונית במקביל לפעילות בסוריה.

במהלך השנה האחרונה ביצעו כוחות חטיבה 769, חטיבה 300 והחטיבה המרכזית תחת אוגדה 91 כ־1,200 מבצעים ממוקדים. מדובר בפעולות יזומות שכללו איתור והשמדת תשתיות טרור, מניעת ניסיונות לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל, ופגיעה ביכולות המבצעיות של הארגון. הכוחות איתרו עשרות מבנים ששימשו את המחבלים, בהם מחסני אמצעי לחימה, מתחמי שיגור, משגרים ועמדות תצפית וירי.

בצד התקיפה הישירה, צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, בשיתוף חיל האוויר ובהכוונת אגף המודיעין, חיסל בשנה החולפת יותר מ־370 מחבלים מחיזבאללה, חמאס וגורמים פלסטיניים נוספים הפועלים בלבנון. פעולות אלו בוצעו כחלק מהמאמץ המשותף למנוע התעצמות מחודשת של חיזבאללה ולשמור על תנאי ההסכם.