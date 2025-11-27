מארק קליין, תושב ברוקלין זכה בהגרלת לוטו ניו יורק בפרס שווי של 10 מיליון דולר.

ההגרלה, הנקראת "10,000 דולר לשבוע לכל החיים", מציעה לזוכים תשלום שבועי קבוע לאורך חייהם.

הכרטיס המזכה נרכש בחנות המכולת NO7 הממוקמת בשדרה ה-18, מספר 6102 בברוקלין, כך דיווח אתר Yeshiva World News.

קליין בחר שלא לקבל את התשלומים השבועיים, אלא למשוך את כל סכום הזכייה בבת אחת - החלטה שכרוכה בוויתור על כמחצית מערך הפרס.

לאחר ניכוי המסים החוקיים, הועבר לחשבון הבנק שלו סכום של 4,372,060 דולר.

זכייה זו הופכת את קליין למיליונר בן לילה, ומצטרפת לסיפורי הזכייה הגדולים בקרב תושבי ברוקלין בשנים האחרונות.