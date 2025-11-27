אישה חרדית הותקפה ונשדדה אתמול אחר הצהריים (ד') בפלטבוש שבברוקלין. התוקף שלף סכין, השליך אותה ארצה וחטף את טלפונה לפני שנמלט.

האירוע התרחש בסביבות השעה 14:45 ליד שדרות K ושדרות נוסטרנד.

החשוד ניסה תחילה להיכנס לבית מרקחת מקומי. ארגון השומרים של פלטבוש הגיע לאזור לאחר קריאה על אדם חשוד, אך החשוד עזב דקה לפני הגעתם.

רגעים לאחר מכן התקבלה שיחה על אישה שנשדדה והותקפה בקרבת מקום. התוקף השליך את הקורבן ארצה כשהיה חמוש בסכין, חטף את הטלפון ונמלט לכיוון שדרת K.

בהמשך המשיך לשדרת נוסטרנד והשתלב בקהל בצומת. במהלך הבריחה השליך את הסכין.

האישה נפצעה וטופלה במקום על ידי מתנדבי ארגון הצלה פלטבוש. המשטרה פתחה בחקירה ומחפשת אחר החשוד.