מחיר הנסיעה באוטובוס יעלה בינואר מ־8 שקלים ל-9 שקלים בתחילת ינואר 2026, זאת בעקבות חוסר הסכמות בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשרת התחבורה מירי רגב בנוגע לקיצוץ תקציבי.

רפורמת “דרך שווה”, שהושקה באוגוסט 2022, קבעה תחילה מחיר נסיעה בודדת של 5.5 שקלים בלבד.

בתוך פחות משלוש שנים נרשמה עלייה משמעותית: ביולי 2024 עלה המחיר ל-6 שקלים, באפריל 2025 התייקר ב־45% והגיע ל-8 שקלים, וכעת הוא צפוי לעלות פעם נוספת. ביולי האחרון נדחתה העלייה ל-2026, אך עתה נראה שהיא חוזרת לשולחן.

ברקע למהלך עומד הצורך לממן את רפורמת “צדק תחבורתי”, במסגרתה חולקו הנחות לכ-80% מהאוכלוסייה. כדי לקדם אותה, נאלצה רגב לאשר את העלאת מחיר הנסיעה הבודדת ואף לבטל תקציבים של מאות מיליוני שקלים שיועדו להרחבת קווי אוטובוסים ולשיפור תדירות השירות.

למרות התנגדותה הגלויה של שרת התחבורה, במשרד האוצר טוענים כי ללא קיצוץ תקציבי - ההתייקרות בלתי נמנעת.