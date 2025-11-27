הצעירים חוצים את השער בגבול סוריה צילום: באדיבות המצלם

כוחות צה"ל עצרו לפני זמן קצר כשמונה אזרחים ישראלים לאחר שפרצו את גדר הגבול בין ישראל לסוריה בשני מוקדים שונים.

בגבול ברמת הגולן, השתמשו הפורצים במסור דיסק כדי לפרוץ את הגבול, והגיעו לכפר הסורי ביר עג'ם, מול היישוב אלוני הבשן. לאחר מרדף של כוחות צה"ל הם נעצרו והוחזרו לשטח ישראל.

מוקד נוסף היה במרחב החרמון, שם פרצו אזרחים ישראלים לשטח הסורי במעבר אחר.

מצה"ל נמסר: "מספר אזרחים ישראלים פרצו את הגבול בשני מוקדים שונים במרחב רמת הגולן והחרמון לשטח סוריה. כוחות צה"ל קפצו לשני המוקדים ולאחר זמן קצר האזרחים אותרו, ולאחר שחלקם התעמתו עם הכוחות, הם הוחזרו בבטחה לשטח מדינת ישראל בליווי כוחות צה"ל. החשודים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".

מתנועת "חלוצי הבשן" שהובלה את הפריצה נמסר: "ברוך השם אנחנו זוכים להתהלך בחבל הבשן - אדמת אבותינו, אנחנו קוראים לממשלה לאפשר לנו להמשיך להיאחז בשטח חבל הבשן ולא לגרש אותנו מכאן".