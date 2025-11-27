תנועת ש"ס הגישה היום תביעת דיבה נגד ישראל טרופר, המזוהה עם הפלג הירושלמי, בעקבות התבטאויות שהשמיע בראיון לרפי רשף בערוץ 12.

לטענת המפלגה, טרופר ייחס לרב יצחק יוסף, "כניעה לאיומים פליליים חמורים" - טענה שש"ס מגדירה כשקרית ומסיתה.

התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד ישראל באך, טוענת כי טרופר "הציג מצג שווא כוזב" במטרה לפגוע בלגיטימיות ההנהגה הרוחנית. לפי כתב התביעה, ההתבטאויות נאמרו שעות לאחר ניסיון הלינץ' בח"כ יואב בן צור, ובכך העניקו לדבריו "עוצמה מסיתה נוספת".

בראיון אמר טרופר בין היתר: "אני ממליץ לחברי הכנסת החרדיים לא לעבור ליד בחורי ישיבות בימים אלו - הם זועמים מאוד".

בש"ס טוענים כי הדברים הם ניסיון לייצר תדמית בדויה של אלימות פנימית בציבור החרדי. "הנתבע יודע היטב שמדובר במסכת שקרים מוחלטת", נכתב בתביעה.

לפי הודעת ש"ס, המהלך המשפטי קיבל אישור הלכתי מראשי המפלגה. בתנועה ציינו כי נועצו עם רבנים, דיינים ופוסקי הלכה, שקבעו כי "בעקבות ריבוי מקרי האלימות - בנושא זה יפסקו השלטונות", ובכך הותירו בידי ש"ס מרחב לפנות לערכאות המדינה.

מוקדם יותר נדחתה דרישה של עסקני 'הפלג הירושלמי' למנוע תלונה בערכאות נגד הסתה. הדיינים, שקיבלו את דרישת 'הפלג הירושלמי', הבהירו כי "בית הדין אינו נוהג לטפל בענייני אלימות, שבהם דרך הטיפול היא על ידי השלטונות".

אתמול הגישו סיעות ש"ס ויהדות התורה תלונה במשטרה נגד הרב צבי רוט, בכיר הפלג הירושלמי, בטענה להסתה חמורה לרצח וקריאה לאלימות.

התלונה הוגשה לאחר שבקווי המידע הטלפוניים של הפלג הושמעו קריאות שכללו השוואות בין נציגי הציבור החרדיים לנאצים ורמיזות לפגיעה פיזית.

מהתנועה נמסר: "לא נשתוק על ביזוי רבותינו. כל המסית, המפיץ שקרים ומעודד לאלימות - יישא באחריות וישלם את המחיר".