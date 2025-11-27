שלוש שנים אחרי שנאסר עליהם להתחרות בתחרויות ספורט בינלאומיות בשל הפלישה לאוקראינה, הודיע היום (חמישי) איגוד הג'ודו הבינלאומי כי ספורטאים רוסים יורשו לשוב ולהתחרות תחת דגלם הלאומי כבר מתחרות הגרנד סלאם באבו דאבי שתיפתח מחר.

איגוד הג'ודו העולמי לא הראשון להתיר את השתתפותם של ספורטאים רוסים בתחרות בינלאומית, כאשר עוד קודם הודיע הוועד הפראלימפי הבינלאומי, כי הוא מבטל את השעיית הספורטאים הרוסים והבלארוסים ויאפשר להם להתחרות תחת דגלם במשחקי החורף הפראלימפיים שיתקיימו בחודש מרץ הקרוב.

גם הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי ספורטאי שתי המדינות שחברו יחד למתקפה נגד אוקראינה יוכלו להשתתף באולימפיאדת החורף, כשעד כה היו ספורטאים יחידים בלבד שהורשו להתחרות במשחקים אולימפיים, אך ללא סממני מדינתם.

החלטות אלה מצביעות על שינוי מגמה בכל הקשור לרוסיה, כשזו למעשה חוזרת רשמית לספורט העולמי ולא מן הנמנע שזו תשוב לעוד ועוד ענפי ספורט ובכך יוסר לחלוטין החרם הספורטיבי בתגובה לתוקפנותה כנגד אוקראינה.

בהודעת ארגון הג'ודו הבינלאומי נכתב כי "באופן היסטורי, רוסיה הייתה אומה מובילה בג'ודו העולמי, וחזרתה המלאה צפויה להעשיר את התחרות בכל הרמות, תוך שמירה על עקרונות ההגינות, ההכלה והכבוד של ה־IJF. ספורט הוא הגשר האחרון שמאחד בין אנשים ואומות בסיטואציות של קונפליקט קשה ובסביבות מורכבות".