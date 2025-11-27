בלשי משטרת ירושלים חשפו בלב שכונת מאה שערים דירת מגורים ששימשה כמחסן סמים לצורכי סחר.

חשודה בת 29 נעצרה לחקירה, ובחיפוש שנערך במקום נמצאו חומרים חשודים כסם, כולל עוגיות 'אוראו' וחטיפי 'במבה'.

החקירה החלה בפעילות סמויה של בלשי תחנת לב הבירה נגד עבירות סחר בסמים בעיר. במהלך המעקב אחר פעילותה של החשודה, ביצעו הבלשים תצפית ואספו ראיות, לרבות מעצרם של מספר 'לקוחות'. הבוקר נעצרה החשודה 'בשעת מעשה' במהלך מכירת סם.

לאחר מעצרה הובלה החשודה לחיפוש בביתה בשכונה החרדית. היא ניסתה להכחיש שהיא מתגוררת במקום, אך מפתחות הדירה נמצאו ברכבה, ולאורך זמן פעלה משם לעיני הבלשים.

במהלך החיפוש נתפסו מוצגים רבים המחזקים את החשד לעבירות סחר והחזקה, לרבות מריחואנה במשקל רב, אצבעות חשיש, קוקאין, עוגיות 'אוראו', עוגיות בית וחטיפי 'במבה' המכילים על פי החשד סם.

בנוסף, נתפס ברשות החשודה כסף רב, חלקו במטבע זר. רכבה, שבו עשתה שימוש לפעילות הפלילית, נתפס על ידי המשטרה.

החשודה הועברה לחקירה בתחנת לב הבירה, והיום תובא בפני בית המשפט להארכת מעצרה.