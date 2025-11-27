הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני ההגירה הפנימית לשנת 2023, ומהם עולה תמונה לא פשוטה עבור ירושלים.

העיר ממשיכה לסבול ממאזן הגירה שלילי משמעותי, כאשר 22,749 תושבים עזבו את הבירה לעומת 11,975 בלבד שנכנסו אליה - פער של כמעט פי שניים.

העובדה שבעיקר חרדים עוזבים את העיר נובעת מיעד ההגירה המרכזי: בית שמש, שקלטה לא פחות מ-4,136 תושבים מירושלים - המספר הגבוה ביותר בישראל. אחריה מודיעין עילית, גבעת זאב, מבשרת ציון, בני ברק, מודיעין-מכבים-רעות ויישובים נוספים.

רבים מהעוזבים הם משפחות צעירות וחרדיות המחפשות מרחב מחיה גדול יותר ומחירי דיור נגישים. תנועת ההגירה משרטטת מגמה של חרדים וצעירים הנמלטים ליישובי פריפריה, משפחות צעירות העוברות לערים מרוחקות או לנגב, ואילו מרכז הארץ ממשיך למשוך צעירים ירושלמים המחפשים הזדמנויות עבודה.

מנגד, ירושלים ממשיכה למשוך תושבים בעיקר מערים סמוכות: בני ברק בראש עם 896 נכנסים, אחריה בית שמש, מודיעין-מכבים-רעות, מודיעין עילית, פתח תקווה וערים נוספות במרכז ובשפלה.