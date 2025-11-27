לעיניי 30,000 אוהדים בהם שורד השבי רום ברסלבסקי. בית"ר ירושלים הודיעה הערב (חמישי) על מכירת כלל הכרטיסים האפשריים למשחקה הקרוב מול מכבי נתניה באצטדיון טדי שבבירה.

יהיה זה במשחק שיתקיים ביום ראשון בבירה, כאשר מוקדם יותר היום סיכמה בית"ר עם משטרת ישראל על הפשרת 1,500 כרטיסים נוספים למשחק מול נתניה, זאת בכדי לייצר "חווית כדורגל טובה עם כמה שיותר אוהדים בטדי".

על פי הסיכום בין המועדון הירושלמי למשטרת ישראל, כ-2,000 מושבים בלבד יפרידו בין אוהדי בית"ר לאוהדי הקבוצה האורחת מנתניה, ומשמעות הדבר היא כי כ-30,000 אוהדים יגיעו למשחק שיתקיים בראשון בבירה.

שתי הקבוצות, בית"ר ונתניה נמצאות בחלק העליון של טבלת ליגת העל בכדורגל, כאשר בית"ר במקום השלישי עם 20 נקודות ואילו נתניה מיד אחריה עם 18 נקודות. האם הפער יגדל או שהשתיים יתחלפו במקומות?