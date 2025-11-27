היועמ"שית גלי בהרב מיארה מנעה באופן אישי את העברת המידע בנוגע לפרשת הפצ"רית לידי משטרת ישראל, ובייחוד ליחידת להב 433, כך דיווח הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח לשכת הרמטכ"ל תיאמה פגישה דחופה עם מפקד להב לאחר קבלת המידע הראשוני על מעורבות הפצ"רית. דקות ספורות אחר כך התקיימה שיחה נוספת ובה בוטלה הפגישה.

זאת לאחר שיחה אישית בין היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, לרמטכ"ל אייל זמיר בו דרשה ממנו שלא לפנות למשטרה, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו.

בהמשך, התערבה בהרב מיארה, בזהות הגורם המשטרתי הספציפי שיחקור את הפרשה. ראש להב 433 ניצב מני בנימין התבקש על ידי ראש אח"מ, בועז בלט, להטיל את החקירה על צוות מסוים - וסירב. לאחר הסירוב, בתיאום בין בלט ליועמ"שית, הועברה החקירה לידי הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

במשטרה ובצה"ל סירבו להתייחס לנושא.

השר ניר ברקת הגיב: "מהרגע הראשון היה ברור שהיועצת המשפטית לממשלה שותפה במעשה או במחדל, לפשע המשפטי הגדול ביותר בתולדות המדינה. היועמ"שית צריכה ללכת הביתה יחד עם הפצ"רית ויפה שעה אחת קודם. אין לנו אמון בה".