חוזרים הביתה. זה דרש סבלנות רבה והיה מורט עצבים, אך לבסוף הודיעה הנהלת היורוליג כי משחקי הכדורסל חוזרים לישראל.

בתום דיון ארוך בו נכחו כל 13 ראשי הקבוצות החברות בדירקטוריון, הודיעה הערב (חמישי) הנהלת היורוליג כי משחקי הכדורסל בשני המפעלים היוקרתיים של הכדורסל האירופי, היורוליג והיורוקאפ, חוזרים לישראל.

אחרי כמעט שנתיים וחודשיים בהם נאלצו קבוצות ישראליות לקיים את משחקיהן במגרשים "ביתיים" זמניים באירופה, בשל פרוץ מלחמת 'התקומה', משחקי הכדורסל האירופיים חוזרים לישראל במה שמהווה סנונית ראשונה לחזרתם של תחרויות ספורט בינלאומיות לישראל.

כבר בחודש אוקטובר האחרון הודיעה הנהלת היורוליג על החזרת המשחקים לישראל אך זו נתקלה בקשיים שהערימו קבוצות רבות בעיקר בשל לחצים פוליטיים.

הערב בתום דיון ארוך הוחלט לאשר את ההחלטה ואת החזרת המשחקים ארצה.

בתחילה תוכנן לקיים כבר את המשחק הקרוב של הפועל ת"א מול וילרבאן הצרפתית ביום רביעי הבא, באולמה הביתי הזמני היכל מנורה מבטחים, אך בשל בקשת ארגון שחקני היורוליג לאשר את המהלך מול השחקנים, דבר שיעשו רק בסיום פגרת הנבחרות הנוכחית, הוחלט לדחות את החזרה ארצה לשבוע השני של חודש דצמבר.

משמעות הדבר היא כי המשחק הראשון שיתקיים בארץ במסגרת תחרות אירופית יהיה זה של הפועל ירושלים מול המבורג הגרמנית ב-9 בדצמבר, יומיים לאחר מכן תארח מכבי את וילבראן הצרפתית ומשחקה הראשון בארץ של הפועל ת"א יהיה מול הכוכב האדום בלגרד ב-16 בדצמבר.

על פי הדיווח בכלי התקשורת ביוון, ההחלטה להחזיר את משחקי הכדורסל לישראל לראשונה אחרי טבח השבעה באוקטובר, התקבלה פה אחד כאשר כלל הקבוצות המחזיקות בזיכיון היורוליג, כולל אלה מספרד וטורקיה, הצביעו על החזרת המשחקים לישראל. ניצחון הספורט.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שנפגש לפני מספר ימים עם מנכ"ל היורוליג בעת ביקורו בארץ, ברך על ההחלטה להחזיר את המשחקים לישראל, כשאמר: "אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את חשיבות הספורט הישראלי לעולם. הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל".