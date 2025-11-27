עורך דין איתי אופיר העולה היום (חמישי) לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בטקס שהתקיים בקריה בתל אביב, במעמד הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

במהלך הטקס, התייחס השר כ"ץ לאתגרים המוסריים והציבוריים העומדים בפני צה"ל, במיוחד לאור המשבר בעקבות פרשת הדלפת הקלטת משדה תימן, שפגעה במערכת ובאמון הציבור בצה"ל. "הפרקליטות הצבאית חייבת את אמון הציבור", אמר כ"ץ, והוסיף כי יש לתקן את הטעויות שבוצעו ולחזק את האמון בצה"ל ובמערכת המשפט הצבאית.

הרמטכ"ל זמיר, הדגיש את הקריטיות של הפרקליטות הצבאית בעורף המשפטי של צה"ל. "מאחורי כל מהלך מבצעי של צה"ל עומד גם עורף משפטי יציב ומקצועי", ציין, והדגיש את הצורך בשילוב קצינים לוחמים בפרקליטות הצבאית כדי לחזק את הקשר עם היחידות המבצעיות.

עורך דין אופיר סיכם: "צה"ל ומערכת הביטחון הם חומת המגן שלנו במציאות של איום קיומי מתמשך. אני מחויב לשמור על שלטון החוק והערכים המגולמים בו, ולפעול כדי להבטיח את ההצלחה המבצעית והערכית של צה"ל".