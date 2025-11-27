ספרד הודיעה רשמית הערב (חמישי) כי תחרים את תחרות האירוויזיון הקרובה אם ישראל תשתתף בה.

ההכרזה מגיעה שבוע בלבד לפני הדיון המכריע לגבי השתתפות ישראל בתחרות השירה, כאשר ספרד נחשבת לאחת המדינות החזקות והמשמעותיות בתחרות.

באיגוד השידור הספרדי (RTVE) תקפו את ישראל בחריפות על כך ש"פעלו בשיטתיות להפר את חוקי התחרות ולנצל את המעמד של התחרות לצרכים פוליטיים".

החלטת ספרד לא להתחרות מגיעה למרות השינויים האחרונים בחוקי התחרות, והשפעתם האפשרית על הישגי ישראל. שיטת הניקוד שונתה כך שיותר כוח עבר לשופטים - שבדרך כלל נוהגים בעמדה פחות אובדת לישראל, מידי הקהל - שבדרך כלל נותן קולות רבים לנציגים הישראלים.

בספרד הדגישו כי גם אם תחרות האירוויזיון 2026 תתנהל בתנאים שונים לגמרי, הם לא ישתתפו אם ישראל תורשה להתחרות.