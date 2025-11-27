צה"ל מתחקר תיעוד מג'נין שבו נראים שני מבוקשים יוצאים ממבנה שעליו סגרו הכוחות, מניפים ידיים ויורדים על הברכיים - ונורים למוות.

לפי הודעת צה"ל והמשטרה "מוקדם יותר הערב במהלך פעילות של כוחות מג"ב וצה"ל בעיר ג'נין, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון".

לפי ההודעה, המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג'נין: "הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים. לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים".

עוד נמסר כי "האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".