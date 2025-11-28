יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), נשא ביום חמישי נאום בפתיחת ועידת הצעירים של תנועת פתח, שנערכה בסימן "העמידה האיתנה ואחדות המולדת הפלסטינית".

בדבריו העלה עבאס על נס את תחילתה של "המהפכה הפלסטינית" בשנת 1965, כאשר בוצע הפיגוע הראשון על ידי תנועת פתח. הוא הזכיר את האינתיפאדה ואת חלקם של אבו ג'יהאד, אבו איאד ומנהיגים נוספים, אותם כינה "גיבורים", במאבק נגד מדינת ישראל.

עבאס נמנע מלהתייחס לגנות מתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר 2023. במקום זאת, התייחס למלחמה ברצועת עזה כ"מלחמת השמדה ברברית" ו"נכבה חדשה", שלדבריו הובילה למותם של יותר משבעים אלף פלסטינים.

הוא הביע מחויבות להמשך המאבק למען חירות ועצמאות, התפלל לזכר "השהידים הגיבורים", והביע תמיכה באסירים הפלסטינים הכלואים בישראל, אותם כינה "האסירים הגיבורים".

במישור המדיני הבהיר אבו מאזן כי עזה היא חלק בלתי נפרד מן המולדת הפלסטינית, וכי לא תוקם מדינה פלסטינית בלעדיה ובלא ירושלים. לדבריו, "לא ייתכן שלום ללא פתרון צודק לסוגיית הפליטים הפלסטינים בהתאם להחלטה 194".